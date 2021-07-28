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نحو 200 طن تقديرات إنتاج العسل بحمص وارتفاع تكاليف العمل يرهق مربي النحل

قدرت شعبة النحل في مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من العسل خلال العام الحالي بنحو 200 طن.

وأوضح المهندس ناصر شوفان رئيس الشعبة في تصريح أن متوسط عدد الخلايا في المحافظة 30 ألف خلية بلدي مع حديثة ومتوسط إنتاج العسل الكلي لهذا الموسم 200 طن من العسل بزيادة نحو الضعف عن العام الماضي.

وبين أن عدد الخلايا بمركز الدوير التابع لمديرية الزراعة يبلغ 60 خلية نحل أم حديثة كما تم إنتاج 75 طرد نحل وبنسبة تنفيذ 125 بالمئة من الخطة كما تم قطف 60 كغ عسل وضمت هذه الطرود إلى الخلايا الأم بهدف تطوير العمل وزيادة عدد الخلايا للموسم القادم.

من جانبه أشار ماهر الكردي مندوب اتحاد النحالين العرب بحمص إلى أن الموسم جيد هذا العام حيث تم الانتهاء من قطاف العروة أو القطفة الأولى أما القطفة الثانية فتنتهي بالشهر الثامن وبعض المربين من الممكن أن يكون لديهم قطفة أو عروة ثالثة لافتاً إلى أن زيادة المساحات المزروعة باليانسون وحبة البركة والكزبرة لعبت دوراً كبيراً في زيادة الإنتاج وعملية التسويق جيدة حيث يباع الكيلو الواحد بين 18 ألفاَ و20 ألف ليرة حسب النوع.

من جهتهم تحدث عدد من مربي النحل ومنهم حسان عبد الباسط دوامه، نبيل الطحلة، محمد الحسن، منير إبراهيم، عن وجود عدد من الصعوبات تعترض عملية تربية النحل أبرزها غلاء المواد الأولية ومواد المكافحة وغلاء الخلايا الخشبية وارتفاع أجور النقل بين المحافظات وعدم وجود المبيدات الفعالة والمضمونة إضافة إلى صعوبات في تصريف المنتج.