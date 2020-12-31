ميركل تتوقع "أياماً عصيبة" على ألمانيا

توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كلمة لها الخميس بمناسبة حلول العام الجديد أن تمتد أزمة فيروس كورونا "التاريخية" في ألمانيا إلى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي يمثلها اللقاح.



ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي ينشرها مشككون بالفيروس، ليس فقط باعتبارها "مزيفة وخطيرة"، بل لأنها أيضاً "مثيرة للسخرية ووحشية" تجاه الذين عانوا جراء الوباء.



وحذرت المستشارة الألمانية من أن ألمانيا ستواجه "أياماً وأسابيعَ عصيبة" في السنة القادمة، بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.



وختمت ميركل كلمتها بالقول: "دعوني أقل لكم شيئاً شخصياً.. بعد تسعة أشهر ستجرى انتخابات برلمانية ولن أترشح مرة أخرى.. ومن ثم فإنّ اليوم في جميع الحالات سيكون آخر مرة ألقي عليكم فيها كلمة بمناسبة العام الجديد".