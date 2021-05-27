موظف يقتل 8 من زملائه ثم ينتحر في كاليفورنيا وبايدن يعلّق

عادت الولايات المتحدة لتشهد حلقة جديدة من العنف الاجتماعي، فقد أعلنت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا أن موظفاً في هيئة النقل قتل ثمانية من زملائه رمياً بالرصاص ثم انتحر، في مدينة سان خوسيه صباح الأربعاء.



ولم تقدم السلطات بعد الكثير من التفاصيل أو أي دافع محتمل وراء إطلاق النار الذي وقع في حدود الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، في ساحة لصيانة القطارات تديرها مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا.



من جانبه علّق البيت الأبيض على الحادث، بأنّ الرئيس جو بايدن اطلع واقعة إطلاق النار، وأنه أمر بتنكيس نصفي للأعلام في الولايات المتحدة، حداداً على ضحايا حادث إطلاق النار.



وتداولت وسائل إعلام تصريحات لبايدن، يدعو فيها مجدداً الكونجرس لاتخاذ إجراءات عاجلة، للمساهمة في "إنهاء هذا الوباء من العنف المسلح في أمريكا".



ولم تفلح وعود الرئيس الأمريكي بإيقاف نزيف القـتل بين الأمريكيين، حيث شهدت الولايات المتحدة سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس، وفي عمارة مكاتب في كاليفورنيا، وفي متجر في ولاية كولورادو، فضلاً عن عدد من صالات التدليك في أتلانتا.