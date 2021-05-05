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مواعيد توزيع بطاقات الطلاب الأحرار لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي بدمشق

تبدأ دائرة الامتحانات في تربية دمشق بتسليم بطاقات الطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والطلاب الأحرار المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الثانوي لكافة فروعه وحرصاً على الالتزام بالتدابير الوقائية والصحية المعممة من قبل وزارة التربية بما يضمن سلامة الأبناء الطلبة والتخفيف من الازدحام و يحقق التباعد المكاني فيتم توزيع البطاقات الامتحانية اعتبارا من يوم الأربعاء 19 أيار2021 م بموجب إيصال التسجيل والهوية الشخصية ومن الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة عصراً وفق ما يلي :

١/ سيتم تسليم البطاقات الامتحانية للطلاب والطالبات المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي عبر نوافذ مخصصة في دائرة الامتحانات الكائنة في المزة اسكان .

٢/ سيتم تسليم البطاقات الامتحانية للطلاب الذكور الأحرار للفرع العلمي في مدرسة عثمان بن عفان بالقرب من دائرة الامتحانات في المزة طلعة الإسكان.

٣/ سيتم تسليم البطاقات الامتحانية للطلاب الذكور الأحرار للفرع الأدبي في مدرسة مأمون منصور بالقرب من دائرة الامتحانات في المزة طلعة الإسكان .

٤/ سيتم تسليم البطاقات الامتحانية للطالبات الإناث الأحرار للفرع العلمي في مدرسة نهلة زيدان بالقرب من دائرة الامتحانات في المزة طلعة الإسكان.

٥/ سيتم تسليم البطاقات الامتحانية للطالبات الإناث الأحرار للفرع الأدبي في مدرسة بكري قدورة في المزة.

6/ سيتم تسليم البطاقات الامتحانية للطلاب الأحرار الذكور للثانوية التجارية في مدرسة عثمان بن عفان بالقرب من دائرة الامتحانات في المزة طلعة الإسكان.

7/سيتم تسليم البطاقات الامتحانية للطالبات الأحرار الإناث للثانوية التجارية في مدرسة نهلة زيدان بالقرب من دائرة الامتحانات في المزة طلعة الإسكان.

كما سيتمكن الطلاب الأحرار المتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والطلاب الأحرار المتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الثانوي وبقية الفروع استلام بطاقاتهم من دائرة الامتحانات.

وتذكر مديرية تربية دمشق الأبناء الطلبة بضرورة التأكد من المعلومات الشخصية الواردة في البطاقة الامتحانية ومراجعة دائرة الامتحانات في حال حدوث أي خطأ ليصار إلى تصحيحه، والتعرف على مركز الامتحان.. متمنين أن تتكلل جهودهم بالنجاح والتفوق.