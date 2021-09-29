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مواجهات في مدن الضفة المحتلّة

شهدت مناطق متفرّقة في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع شرطة وجيش العدو الإسرائيلي، حيث أصيب طفل (12 عاماً)، مساء أمس، بجراح خطيرة جراء إصابته برصاص جيش العدو جنوب الضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن «طفلاً تعرّض لإصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن أدخل الى مستشفى الجمعية العربية ببيت لحم من مخيم العروب شمالي الخليل». كما أصيب عدد من الفلسطينيين، جراء اعتداء المستوطنين عليهم، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

وقد اقتحم المستوطنون قرية المفقرة جنوبي الخليل، واعتدوا بالضرب على السكان.

أما في بلدة قباطية شمال الضفة المحتلة، فقد دهمت قوة إسرائيلية منازل فلسطينية وفتشتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واستخدم جنود العدو الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيّل للدموع، فيما رشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقالت مصادر طبية إن مواطنَين اثنين أُصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نقلا على إثرها للعلاج في المستشفى.