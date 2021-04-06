منتجات هامة تساعد في تعويض نقص الكالسيوم في الجسم

كشفت أخصائية التغذية الروسية، سفيتلانا كوندراشوفا، عن المنتجات التي تساعد على سد نقص الكالسيوم الذي يعتبر عنص غذاء دقيق مهم جدا للحفاظ على صحة الجسم.



وقالت الأخصائية إن أسماك البحر والطحالب تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، على سبيل المثال، يمثل 100 غرام من الطحالب حوالي 800-1100 ملغ من العناصر القيمة، حسبما نشرت قناة "مير 24" الروسية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.



يمكن أن تكون المكسرات مصدرا مهما آخر للكالسيوم، وخاصة اللوز، كما تنصح الخبيرة باستخدام الأعشاب الطازجة كمادة مضافة للأطباق، ويمكن أيضا رش بذور الكتان وعباد الشمس والخشخاش على العصيدة أو العصير.



كما أن الكينوا غذاء مفيد، يحتوي على مادة الليسين التي تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ووفقا للأخصائية، سيكون من المفيد تضمين نظامك الغذائي جميع أنواع الملفوف والفواكه المجففة.



هذه الحبوب لها قدرة رهيبة على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ... وتقي من الكثير من الأمراض.



​في السابق، أطلق العلماء اسم "غذاء خارق" على منتج يساعد في تخفيف خطرالإصابة بأمراض خطيرة، في إشارة إلى "الزبادي"، ووفقًا للأطباء الأمريكيين، فإن استهلاك الألياف والزبادي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.