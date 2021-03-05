مقتل 11 عسكرياً بينهم ضابط كبير في تحطم مروحية تركية

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 11 عسكرياً بينهم ضابط كبير، إثر تحطم مروحية "هليكوبتر عسكرية" وسط أحوال جوية سيئة في جنوب شرق البلاد، وفقاً لوكالة رويترز



وأعلنت الوزارة في بيان أن الحادث وقع في محافظة بدليس، وأضافت أن أجهزة الانقاذ كانت تحاول نقل المصابين الى المستشفى بدون اعطاء توضيحات حول مدى خطورة حالتهم.



وأفاد النائب عن حزب العدالة والتنمية تولغا اغار، في تغريدة عبر "تويتر"، بمقتل الفريق عثمان أرباش قائد الفيلق التركي الثامن في الحادث، فيما قال بيان رئاسي إن الرئيس أردوغان قدم تعازيه لعائلة أرباش.





وعُلم أن المروحية، وهي من طراز كوغار الذي تصنعه ايرباص، أقلعت من مدينة بينغول متوجهة الى تاتوان حوالى الساعة 11,00بتوقيت غرينتش ثم اختفت عن شاشات الرادار بعد نصف ساعة.



وتمكنت السلطات من تحديد موقع الحادث بعدما نشرت طائرات بدون طيار وطائرة استطلاع ومروحية أخرى، كما أوردت وكالة فرانس برس.