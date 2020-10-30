مقتل يافع سوري في لبنان جرّاء إطلاق مجهول النار على بقالية

قتل يافع سوري يبلغ من العمر 14 عاماً وأصيب ثلاثة آخرين بجروح عندما أطلق شخص مجهول كان يستقل سيارة في منطقة “بولفار أنطون شختورة” في “الداكونة بلبنان” النار على بقالية.



وبحسب ما ورد عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فقد وقع الهجوم بشكل مفاجىء في الساعة الثالثة من فجر الخميس .



وبحسب ذات المصدر فإن منفذ الهجوم كان يقود سيارة من نوع “كيا بيكانتو” طحينية اللون، واستطاع الهرب من مكان الحادثة دون التمكن من معرفة هويته.



أما صاحب البقالية فلم يصب بأذى سوى تهشم الواجهة الزجاجية للمحل، فيما تم إسعاف المصابين الثلاثة، وفتحت قوى الأمن اللبنانية تحقيقاُ للوقوف على ملابسات الحادثة، ومحاولة تحديد هوية الجاني.



ويشهد لبنان حوادث عنف متكررة ومتزايدة يتعرض لها اللاجئون السوريون بشكل متواتر، تقف وراءها في أغلبها دوافع عنصرية.



وثمة جهات تغذي الشعور بالعداء للاجئين السوريين، وتصورهم على أنهم أحد أهم أسباب أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية. وتتنوع الحوادث الجرمية التي تمارس بحق السوريين فهي تشمل الاغتصاب والسرقة والقتل.