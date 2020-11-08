تركيا تُخلي نقطة مراقبة ثالثة في ريف إدلب
ميليشيا “قسد” بمساندة مروحيات للاحتلال الأمريكي تشن حملة مداهمات واعتقالات شرقي الفرات
وسائل إعلام أميركية: فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة ومسلحوه يمنعون الفلاحين من العمل بأراضيهم في الحسكة
القبائل العربية تنتفض بوجه قسد شرقي سوريا
الدفاع الروسية: الطيران السوري والروسي لا يستهدفان أهدافاً مدنية في إدلب
نصف حياة
مواجهة أمريكية روسية حول مؤتمر اللاجئين السوريين
“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يختطف العديد من الشبان شرقي الفرات السوري
الحكومة تطالب وزاراتها بتأمين احتياطي من المواد والسلع للمواطن لثلاثة أشهر قادمة
الرئيس الأسد والسيدة أسماء في زيارة لمعرض منتجين 20-20 في التكية السليمانية بدمشق
الإفراج عن 62 موقوفاً في درعا على خلفية الأحداث بالمحافظة
الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة شير مغار العسكرية غرب حماة
مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة
انفجار صهاريج وقود في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي تركيا شرق حلب

مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في ريف الحسكة

يتواصل بشكل متصاعد سقوط المزيد من القتلى في صفوف مليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حيث قتل اليوم الأحد مسلح من “قسد” بنيران مجهولين في مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة.

ووفق ما نقلت وكالة “سانا” فإن “مجهولين أطلقوا النار على أحد عناصر ميليشيا (قسد) التي تعمل تحت إمرة الاحتلال الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية وذلك في مدينة الشدادي جنوب الحسكة ما أدى إلى مقتله على الفور”.

وقتل أول أمس مسلح وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجومين منفصلين نفذهما مجهولون بريفي الرقة والحسكة أحدهما بعبوة ناسفة والآخر بإطلاق الرصاص.

وفي الرابع من الشهر الجاري قُتل مسلح وأصيب آخران من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في ريفي الحسكة ودير الزور.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” بينهم قيادي في الأول من الشهر الجاري على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار واستهداف آلياتهم في سوق بلدة مركدة ومحيط بلدة أبو راسين في ريف الحسكة وبعبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة للميليشيا على طريق حقل العمر شرق مدينة دير الزور.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا “قسد” انتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق شرق الفرات السوري من اعتقالات تعسفية بحق المدنيين بالتوازي مع قيامها بسرقة النفط السوري بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي.