مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في ريف الحسكة

يتواصل بشكل متصاعد سقوط المزيد من القتلى في صفوف مليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حيث قتل اليوم الأحد مسلح من “قسد” بنيران مجهولين في مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة.



ووفق ما نقلت وكالة “سانا” فإن “مجهولين أطلقوا النار على أحد عناصر ميليشيا (قسد) التي تعمل تحت إمرة الاحتلال الأمريكي في مناطق الجزيرة السورية وذلك في مدينة الشدادي جنوب الحسكة ما أدى إلى مقتله على الفور”.



وقتل أول أمس مسلح وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجومين منفصلين نفذهما مجهولون بريفي الرقة والحسكة أحدهما بعبوة ناسفة والآخر بإطلاق الرصاص.



وفي الرابع من الشهر الجاري قُتل مسلح وأصيب آخران من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في ريفي الحسكة ودير الزور.



وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” بينهم قيادي في الأول من الشهر الجاري على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار واستهداف آلياتهم في سوق بلدة مركدة ومحيط بلدة أبو راسين في ريف الحسكة وبعبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة للميليشيا على طريق حقل العمر شرق مدينة دير الزور.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا “قسد” انتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق شرق الفرات السوري من اعتقالات تعسفية بحق المدنيين بالتوازي مع قيامها بسرقة النفط السوري بالتعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي.