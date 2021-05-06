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مقتل شاب على يد زوجته في شمال إدلب

لقي شاب في مدينة إدلب مصرعه أمس الاثنين 3 أيار/مايو، متأثراً بجراح أصيب بها جراء طلق ناري داخل منزله في مدينة إدلب.

وفي تفاصيل الحادثة، أفادت المعلومات عن دخول الشاب أحمد بصير إلى أحد مشافي المدينة مصاب بطلق ناري، وهو من قاطني حي الضبيط في مدينة إدلب، وبعد التحري وجمع الأدلة تبين مقتل بصير عن طريق مسدس حربي يملكه.

 ألقت الميليشيات المسلحة في إدلب القبض على زوجة المغدور بعد توجيه أصابع الاتهام نحوها، لتقوم بالاعتراف على الفور عند مواجهتها بالأدلة، وأنها قامت بقتل زوجها بسلاحه وعلى فراش نومه لوجود خلافات عائلية بينهما.

يذكر أن الشمال السوري شهد مؤخراً جرائم قتل بين الأزواج، كان آخرها قيام رجل بقتل زوجته وحبس أطفاله في بلدة كفر غان في ريف حلب الشمالي.

وحدثت تلك الجريمة الأحد 2 أيار/مايو الفائت، بعد قيام المدعو ياسر أبو أسد بقتل زوجته وحبس أطفاله لساعات تحت ذريعة تأثره بجرعة مخدرات كان قد تعاطاها وأفقدته الوعي.