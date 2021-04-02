معلومات عن توزيع الدهون في الجسم

ما هي أنواع الدهون الأساسية الموجودة في الجسم؟ وأين أماكن توزيعها؟ وما هي العوامل التي تساهم في تحديد طريقة توزيع الدهون في الجسم؟





يختلف توزيع الدهون في الجسم بين الأفراد، فبعض الأشخاص يحملون معظم الدهون الزائدة في الجسم حول المعدة وهذا يجعلهم أكثر عرضة لاكتساب مشكلات صحية تتعلق بالسمنة، بينما قد تتوزع معظم الدهون الزائدة في الجسم عند الأشخاص الاخرين حول الوركين والأرداف والفخذين.



تعرف على أبرز التفاصيل حول توزيع الدهون في الجسم في هذا المقال:





توزيع الدهون في الجسم وأنواعها



هناك أربعة أنواع أساسية من دهون الجسم تختلف في وظيفتها إضافة إلى اختلاف توزيعها وتواجدها في أجزاء مختلفة من الجسم، وسيتم تفصيل أنواع وتوزيع الدهون في الجسم كما الاتي:



1. الدهون البنية



تعد الدهون البنية نوع خاص من الدهون الموجودة بشكل أساسي عند الأطفال على الرغم من احتفاظ أجسام البالغين بكمية صغيرة جدًا منها، والتي عادةً ما تتواجد في منطقة الرقبة والكتفين.



وتأتي أهمية هذا النوع من الدهون في قدرته على حرق الأحماض الدهنية لبقاء الجسم دافئًا، وبدأ الباحثون يهتمون حديثًا بإيجاد وسائل تقوم بتحفيز نشاط الدهون البنية للمساعدة في منع السمنة.



2. الدهون البيضاء



تعد الدهون البيضاء أحد أنواع الدهون التي تتكون من الخلايا البيضاء الدهنية الكبيرة التي تتواجد تحت الجلد أو حول الأعضاء في البطن والذراعين والأرداف والفخذين، وتعد هذه الخلايا الدهنية وسيلة الجسم في تخزين الطاقة لاستخدامها عند الحاجة.



إذ يلعب هذا النوع من الدهون أيضًا دورًا كبيرًا في وظيفة بعض الهرمونات، مثل: هرمون الإستروجين، واللبتين وهو أحد الهرمونات التي تحفز الجوع، والإنسولين، والكورتيزول أو هرمون التوتر، وهرمون النمو.



3. الدهون الحشوية



الدهون الحشوية والمعروفة أيضًا باسم دهون البطن هي دهون بيضاء يقوم الجسم بتخزينها في منطقة تجويف البطن وحول جميع الأعضاء الحيوية، مثل: الكبد، والكليتين، والبنكرياس، والأمعاء، والقلب، ولا يمكن لمسها أو الشعور بها.

يمكن أن تزيد مستويات الدهون الحشوية المرتفعة من احتمالية الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض الشرايين، وبعض أنواع السرطان.



4. دهون تحت الجلد



توجد دهون تحت الجلد في جميع أنحاء الجسم في المنطقة فوق العضلات وأسفل الجلد بشكل مباشر، ولكن غالبًا ما تتركز حول المؤخرة والوركين والفخذين والبطن والذراعين وهذا النوع من الدهون يمكن الضغط عليه أو قرصه وهو يشكل غالبية دهون الجسم.

عوامل تحدد توزيع الدهون في الجسم



تتأثر طريقة توزيع الدهون في الجسم ومكان تمركزها اعتمادًا على عدة عوامل، وهي كما الاتي:



1. الجينات



وجد أن الجينات من الممكن أن تكون المسؤولة عن تحديد حوالي 50% من توزيع الدهون في الجسم، فعلى سبيل المثال إذا كان معظم أفراد العائلة يعانون من تمركز الدهون حول منطقة البطن أو لديهم وركين ممتلئين فهذا يعني أن لديك لديك احتمالية عالية لأن تكون مثلهم.



2. العمر



بشكل عام قد يعاني كبار السن من مستويات عالية من الدهون في الجسم، ويعود سبب ذلك إلى انخفاض وتيرة عملية الأيض لديهم إضافة إلى فقدانهم للأنسجة العضلية بشكل تدريجي، وغالبًا ما تكون أي دهون زائدة من نوع الدهون الحشوية بدلًا من دهون تحت الجلد.



3. النوع



تختلف المستويات الصحية للدهون في الجسم اعتمادًا على جنسك أيضًا، حيث إنها تتراوح من 6% إلى 24% للذكور، أما بالنسبة للإناث فإنها يجب أن تكون حوالي 14% إلى 31%.

كما أنه عادة ما تتراكم الدهون بنسبة أكبر حول منطقة الوسط عند الرجال، بينما تتراكم الدهون بشكل أكبر في الوركين والأرداف عند النساء.



4. الهرمونات



يرتبط الوزن بمستويات الهرمونات في الجسم بشكل وثيق وخاصة في الأربعينيات من العمر، وذلك بسبب انخفاض مستوى الهرمونات بشكل طبيعي، مثل: هرمون التستوستيرون عند الرجال، وهرمون الإستروجين عند النساء.