مظاهرات في مدينة القامشلي تنديداً بالاحتلالين الأمريكي والتركي

في ظل الانتهاكات المتصاعدة في مناطق شرق الفرات السوري خرجت مظاهرات في مدينة القامشلي رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي ورفضاً لممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي واستيلائها على المدارس ومنازل المدنيين بالقوة بالتوازي مع وقفة مماثلة نظمتها الكوادر التربوية وطلاب مدارس مدينة الحسكة استنكارا لإغلاق الميليشيا معظم مدارس المدينة وحرمان آلاف الطلاب من التعليم.



ووفق ما نقلته وكالة “سانا” السورية، تجمع المئات من المدنيين في مدينة القامشلي للتنديد بالانتهاكات التي تمارسها “قسد” مطالبين بطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي اللذين يدعمان الميليشيات المسلحة في المنطقة.



ورفع المشاركون يافطات تدعو إلى مقاومة الاحتلالين الأمريكي والتركي وتطالب بطردهما من مناطق شرق الفرات السوري.



وفي حديث نقلته الوكالة، قال مدير مدرسة القامشلي محمود الحردان إن “المدينة بكل مكوناتها اجتمعت اليوم لرفض الاحتلالين التركي والأمريكي واستنكاراً للممارسات التعسفية التي تمارسها قسد ضد أبنائنا الطلبة من إغلاق للمدارس والاستيلاء على المنازل في مدينة الحسكة وطرد سكانها منها”.



وأضافت الوكالة أن مديرة التربية إلهام صورخان جددت دعوتها جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية للتدخل ووقف انتهاكات “قسد” وإعادة المدارس ليستمر الأطفال بمسيرة التعلم مؤكدة أن هذه الممارسات تعتبر جريمة وتهدد مستقبل آلاف الأطفال والشباب من خلال محاولات “قسد” نشر الجهل وإبعاد الجيل عن العلم خدمة لأجندات خبيثة.



وتشن “قسد” باستمرار بمساندة قوات الاحتلال الأمريكي عمليات خطف ومداهمة واعتقالات بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، بهدف إجبارهم على “التجنيد الإجباري” وتطال الاعتقالات النساء والأطفال والكبار في السن.