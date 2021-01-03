مصرع جنود فرنسيين في هجوم بعبوات ناسفة في مالي

أعلنت الرئاسة الفرنسية مصرع جنديين فرنسيين ضمن قوات فوج الفرسان الثاني المنتشر في مدينة هاغيناو بدولة مالي الإفريقية.



وقال بيان الرئاسة إنّ "رئيس الجمهورية علم ببالغ الحزن بوفاة الجنديين، الذين قتلا في هجوم بعبوات ناسفة، استهدفت دوريتهم أثناء مهمة استخباراتية في منطقة ميناكا".



وأشار البيان إلى أن جندياً ثالثاً أصيب بجروح في الهجوم، لكن حالته ليست خطرة.



ونقل البيان تعازي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأهالي الجنود، مؤكداً "امتنان الأمة وتضامنها معهم".



ويعتبر الهجوم هو الثاني خلال أسبوع، حيث قتل 3 جنود فرنسيين في انفجار عبوة ناسفة يوم الإثنين الماضي.



وتنشر فرنسا قواتها في عدة دول إفريقية، ومن بينها مالي، بحجة محاربة مسلحين مناوئين لها، في حين يرى البعض الوجود الفرنسي، احتلالاً واستنزافاً لثروات الدول الإفريقية، من خلال الالتزامات والاتفاقيات العسكرية بينها وبين المستعمرات التابعة لها سابقاً.



كما يقول مراقبون إنّ فرنسا تسعى إلى تضخيم ما يحدث في مالي من فوضى، وتصويره على أنه "إرهاب"، لإضفاء الشرعية الدولية على تدخلها، بحجج مختلفة.