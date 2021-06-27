مصابون بينهم أطفال ونساء في حادث تدهور سرفيس في ريف جبلة

تدهور حافلة لنقل الركاب "سرفيس " على طريق بشراغي في ريف جبلة باللاذقية ما تسبب يإصابة17 شخص بينهم أطفال ونساء .



وبين مدير مشفى جبلة الوطني الدكتور قصي الخليل أنه قد وصل إلى مشفى جبلة عدد من المصابين نتيجة حادث سير لسرفيس على طريق بشراغي بينهم أطفال



وأكد الدكتور الخليل استنفار الكوادر الطبية والتمريضية في المشفى وقسم الاسعاف لإجراء الاسعافات والاستقصاءات الضرورية للمصابين



ورُجِح أن سبب الحادث انقطاع المكابح على منعطف قاسي يسمى (دوار الأزرق).



