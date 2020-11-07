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مشفى خاص يتقاضى من مريض ١٢ مليون ليرة لقبوله!!

طالب أعضاء مجلس الشعب وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بتخفيض المبالغ الفلكية التي تتقاضاها المشافي الخاصة من المرضى دون حسيب أو رقيب.

ولفت نواب البرلمان خلال جلسة اليوم المخصصة لعرض أداء وزارة الصحة إلى أن هناكمشفى خاص تقاضى من مريض مبلغ ١٢ مليون ليرة قبل أن يتم قبوله بالمشفى الأمر الذي يؤكده قيام وزارة المالية بفرض ضريبة دخل على أحد المشافي الخاصة ٨ مليارات خلال عام ٢٠١٩ فقط.

وعن المشفى المكلف بثمانية مليارات ليرة ضريبة عن عام واحد تساءل النواب .. من أين يأتي المشفى بهذا المبلغ إلا من جيب المواطن مؤكدين ضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية حول موضوع الضرائب.

كما طالب عدد من اعضاء مجلس الشعب وزير الصحة بافتتاح مشفى سلحب الذي كلف الأهالي والفعاليات الشعبية الكثير حتى أنجز .

وفيما يتعلق بسعر الأدوية قال أحد النواب” إن الصيدلي يتحكم بسعر الدواء بحسب مزاجه حيث هناك تفاوتا كبيرا بين صيدلية وأخرى ما يشكل استهزاء بالمواطنين.


صاحبة الجلالة