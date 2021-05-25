مسؤولو "إيفرغيفن" يقدمون تعويض لحادثة الجنوح

بعد الإدعاء بدعوى قضائية حول احتجاز سفينة "إيفرغيفن" ومطالبات بتعويضات مالية، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن الشركة المالكة للسفينة عرضت تعويضاً بقيمة 150 مليون دولار بعد حادثة جنوحها.



وقال ربيع إن «هيئة قناة السويس خفضت مبلغ التعويض إلى 550 مليون دولار، لتعويض الخسائر التي تكبدتها الهيئة»، مؤكداً أن «السفينة طالبت بخروج القبطان، وأخبرهم بدوره أنه بالنسبة له لا توجد مشكلة، لكن الأمر أصبح منظور أمام المحكمة».



وفي وقت سابق، أعلن ربيع أن «مصر تطالب بتعويضات تبلغ 550 مليون دولار، لتسببها في إغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس نهاية آذار الماضي».



وبين أنه «في البداية تم طلب 916 مليون دولار بشكل مبدئي وذلك لعدم معرفة ثمن البضائع، وأنه عند تحديد ثمن البضائع التي تقلها السفينة البالغة 775 مليون دولار تم تحديد التعويضات».



يشارإلى أن "إيفرغيفن" مازالت منذ ذلك الوقت، محتجزة في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي.