مسؤول في وزارة الصحة: من المبكر الحديث عن موجة كورونا ثالثة في سوريا

رأى مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا أنه "لا يمكن الحديث عن بدء موجة كورونا الثالثة في سوريا كون الارتفاع مستقر ولم تسجل أعداد كبيرة حتى اليوم".



وقال الدكتور حسابا، لوكالة "سانا"، إن "أغلب الإصابات المسجلة لأشخاص يعانون أمراض الربو والمشاكل الصدرية"، مفسراً "ازدياد أعداد الإصابات بموجة البرد التي شهدتها سوريا خلال الفترة الماضية لكونه يخفض من مناعة الجسم ويزيد من اختلاط أفراد الأسرة الواحدة".



بدوره، كشف مدير الهيئة العامة لمستشفى دمشق “المجتهد” الدكتور أحمد عباس أن "عدد المراجعين للمستشفى بأعراض مشابهة لأعراض كورونا تراوح خلال الأيام الماضية من 8 إلى 12 مريضا يوميا بينما كان يراجعه نحو 5 مرضى أغلبهم بأعراض صدرية وتنفسية"، موضحاً أن شدة الإصابة تتراوح بين الشديدة والمتوسطة".



ولفت الدكتور عباس إلى أن "عدد المرضى الموجودين بقسم العزل 11 مريضاً منهم 4 في العناية المشددة" مبيناً أن "الطاقة الاستيعابية في المستشفى تصل إلى 47 سرير عزل و16 سرير عناية وأن المشفى على جاهزية تامة لفتح أقسام عزل جديدة في حال تطلب الأمر".



من جهة أخرى، أوضح اختصاصي الأمراض الصدرية الدكتور جورج العسافين أن "العيادات الخاصة تستقبل يومياً نحو 10 مرضى كورونا بزيادة 20 بالمئة عن الفترة الماضية".



وكانت وزارة الصحة أعلنت، الأسبوع الماضي، عن رصد ازدياد بعدد حالات المراجعين لأقسام الإسعاف في المشافي بكل المحافظات ممن يعانون أعراضا تنفسية مشتبهة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا.



فيما تراوحت إصابات كورونا المثبتة، خلال الأسبوع الماضي، بين 51 و65 إصابة يوميا سجل أعلاها في دمشق واللاذقية.