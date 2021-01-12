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مسؤول في مصياف يعتذر عن منصبه لأنه لم يستطع خدمة مواطني بلدته

رداً على تداول صفحات فيسبوكية، أن رئيس وحدة مياه مصياف تقدم بـطلب استقالته من مهامه، بعد معاناة سنين في إدارة ملف مياه مصياف، بيَّنَ المهندس حسن الحسن أنه تقدم بطلب اعتذار عن رئاسة الوحدة وليس استقالة، لأنه لم يستطع خدمة مواطني مدينته بالشكل الذي يرغب، لضعف الإمكانات من المتاح المائي، ومستلزمات العمل.

وأوضح أنه وصل إلى مرحلة التعب بعد 3 سنوات من العمل المضني بروح التحدي، وعدم القدرة على تخديم الناس، فالإمكانات ضعيفة والمطلوب كبير.

ولفت إلى أنه سيبقى يعمل كمهندس بالوحدة فيما إذا قبلت المؤسسة العامة للمياه اعتذاره، ولكن بمنأى عن المسؤولية.

 



 الوطن