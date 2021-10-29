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مرسيدس تطلق "السيارة الحارس"

قدمت مرسيدس في هذا الشهر أحدث سياراتها المدرعة "S680 Guard "، والتي من الخارج تشبه سيارات الفئة أس سيدان الفاخرة، لكنها تخفي في متنها الكثير من الخصائص التي تجعلها من أكثر السيارات أماناً للساسة ولرجال الأعمال، بحسب صحيفة بيلد الألمانية.

وقال رئيس قسم التطوير في شركة مرسيدس أندرياس تسيغان: "بصفتنا المُصنِّع الأول والوحيد، مع فئة الحماية VPAM VR10، فإننا نلبي أعلى المعايير المعتمدة للمركبات المدنية، ما يتجاوز هذه السيارة هو التكنولوجيا العسكرية فقط".

ويملك محرك السيارة 12 أسطوانة ويعمل بقوة 680 حصاناً، سرعتها تصل إلى 190 كلم/ساعة فقط بسبب وزنها الثقيل، ويبقى أي شخص داخل السيارة على قيد الحياة في أول 30 ثانية من حصول وضع مهدد.

وفي الثواني الثلاثين الحرجة بعد هجوم محتمل، تصبح السيارة محصنة تماماً، ويمكن للسيارة صد مئات الطلقات والذخيرة من الأسلحة الموجهة إليها، وليس فقط محركها ونوافذها وإطاراتها مدرعة ضد الرصاص.

ويمكنها أيضاً مقاومة الألغام المتفجرة، وحماية راكبيها من هجوم بالأسلحة الكيمياوية أو الغاز مسيل للدموع، وإذا اكتشفت السيارة هجوماً بالغاز، يتم إطلاق الأكسجين في الداخل، مما يساعد على التنفس، ومع الحفاظ على وجود ضغط زائد طفيف، يضمن عدم تمكن الغاز من اختراق داخل السيارة.