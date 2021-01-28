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مدير صحّة حمص يعد بوصول عقار “الإنسولين”

كشف مدير صحة حمص الدكتور مسلّم أتاسي: أن “الإنسولين” المفقود في بعض المراكز الصحيّة وهو ما يسمى “الانسولين المختلط السريع” سيكون مؤمّنا يوم الاثنين القادم مجاناً”.

وعانت المشافي و المراكز الصحية الحكومية، بمحافظة حمص في الأيام القليلة الماضية من انقطاع شبه كامل لعقار “الإنسولين” المخصص لمرضى السكري.

وأوضح أتاسي أنه “بعد التنسيق للإسراع بتوفير هذه المادة فإنه ستكون مؤمّنة يوم الاثنين القادم مجاناً لجميع المرضى في المشافي و المراكز الصحية المعتمدة في حمص”.

يُذكر أنّ الآلية المتبّعة هي قيام وزارة الصحّة بتأمين مادة “الإنسولين” مجانا لمرضى السكري البالغ عددهم بالآلاف في حمص، وتعمد مديرية الصحّة إلى توزيعه في جميع المشافي و المراكز والعيادات الحكومية.

 

 



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