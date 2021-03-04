مخابز السويداء تعلن عن حاجتها لتشغيل 40 عاملاً

أعلن فرع المؤسسة السورية للمخابز في السويداء عن حاجته لتشغيل 40 عاملاً بصفة مياومة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في مخابز السويداء الأول والثامن من آذار وشهبا.



وأشار مدير فرع المؤسسة علاء مهنا إلى أن المخابز تتطلب زيادة الكادر العامل فيها بما ينعكس إيجاباً على واقع إنتاج رغيف الخبز.



وبين مهنا أن على الراغبين بالعمل مراجعة إدارة المؤسسة السورية للمخابز للاطلاع على آلية العمل والشروط والأوراق المطلوبة موضحاً أن النقل سيكون مؤمناً للعمال المياومين من المخبز وإليه وسيتقاضون العمل الإضافي والحوافز الإنتاجية إضافة إلى الراتب.



ويبلغ إجمالي إنتاج مخابز السويداء الأول والثامن من آذار وشهبا اليومي من مادة الخبز نحو 58 طناً.