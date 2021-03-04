صحيفة: دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من إقاماتهم وتطالبهم بالعودة إلى بلدهم
الولايات المتحدة تعتزم نشر نظام دفاع جوي من طراز “أفنجر” في سوريا والعراق
شركات روسية بدأت بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا
مخيم الهول.. عشرات القتلى من مطلع العام الحالي
أهالي "البصيرة" في ريف دير الزور يقتحمون بلدية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"
بعد عام واحد.. استهداف جديد لقاعدة “عين الأسد” في العراق
تركيا تخنق الفرات.. انخفاض قياسي في منسوب النهر باتجاه سوريا يصل حد الجفاف
الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين في منطقة خفض التصعيد
شهداء وجرحى في هجوم للمسلحين على ريف حماة الشرقي
هذه خلفيات الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا.. ؟!
الخارجية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات "الإسرائيلية"
مصدر روسي يكشف تفاصيل التصدي للعدوان الإسرائيلي على دمشق
قسد تغلق مدينة الشدادي
الاحتلال الأمريكي يخرج 45 شاحنة محملة بالقمح المسروق من الحسكة إلى العراق
الدفاع الروسية: مسلحو إدلب نفذوا ٢٤ اعتداء خلال الساعات ال 24 الماضية

مخابز السويداء تعلن عن حاجتها لتشغيل 40 عاملاً

أعلن فرع المؤسسة السورية للمخابز في السويداء عن حاجته لتشغيل 40 عاملاً بصفة مياومة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في مخابز السويداء الأول والثامن من آذار وشهبا.

وأشار مدير فرع المؤسسة علاء مهنا  إلى أن المخابز تتطلب زيادة الكادر العامل فيها بما ينعكس إيجاباً على واقع إنتاج رغيف الخبز.

وبين مهنا أن على الراغبين بالعمل مراجعة إدارة المؤسسة السورية للمخابز للاطلاع على آلية العمل والشروط والأوراق المطلوبة موضحاً أن النقل سيكون مؤمناً للعمال المياومين من المخبز وإليه وسيتقاضون العمل الإضافي والحوافز الإنتاجية إضافة إلى الراتب.

ويبلغ إجمالي إنتاج مخابز السويداء الأول والثامن من آذار وشهبا اليومي من مادة الخبز نحو 58 طناً.