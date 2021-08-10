محافظة طرطوس تصدر قراراً بتحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات

أصدرت محافظة طرطوس قراراً بتحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات على الشكل التالي:

- الفعاليات التجارية والأسواق في المحافظة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.



- محال بيع الخضار والمواد الغذائية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء.



- المطاعم بكافة أنواعها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً.



- محلات بيع الحلويات والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً.



- المولات وكافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً.



- تغلق صالات الأفراح الساعة 12 ليلاً، والأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً مع التقيد بيوم العطلة المحدد وهو الاثنين.



- مقاهي الانترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، الأكشاك من الساعة السادسة حتى الساعة 12ليلاً.



- تفتح محطات الوقود على مدار 24 ساعة.