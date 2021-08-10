المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي
الجيش يقصف نقطة تركية في إدلب
صناعي: هناك هجرة خيالية إلى مصر من الصناعيين لهذه الأسباب
نيوزويك : لا مؤشرات على انسحاب أمريكي قريب من سوريا
الجيش يدك الإرهابيين بسهل الغاب رداً على تسببهم بحرائق
السيد نصر الله: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات
مصادر صحافية :الولايات المتحدة تتّجه نحو الاحتفاظ بجنودها الموجودين في سوريا
الاحتلال الأميركي يسرقُ مزيداً من نفط الجزيرة

محافظة طرطوس تصدر قراراً بتحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات

أصدرت محافظة طرطوس قراراً بتحديد أوقات فتح وإغلاق كافة الفعاليات على الشكل التالي:

- الفعاليات التجارية والأسواق في المحافظة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

- محال بيع الخضار والمواد الغذائية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء.

- المطاعم بكافة أنواعها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً.

- محلات بيع الحلويات والمثلجات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً.

- المولات وكافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً.

- تغلق صالات الأفراح الساعة 12 ليلاً، والأندية الرياضية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً مع التقيد بيوم العطلة المحدد وهو الاثنين.

- مقاهي الانترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، الأكشاك من الساعة السادسة حتى الساعة 12ليلاً.

- تفتح محطات الوقود على مدار 24 ساعة.