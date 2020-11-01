محافظة دمشق تحدد أسعار المأكولات الشعبية “الفتات والفول والفلافل”

حددت محافظة دمشق أسعار المأكولات الشعبية من الفول والحمص والفتات والفلافل المقدمة في المطاعم.



وبحسب القرار أصبح سعر كيلو المسبحة نسبة الطحينة 20% بـ 1800ليرة، وكيلو الحمص المسلوق خالي المرق بسعر 800 ليرة، والفول المسلوق خالي المرق 1000ليرة.



وصحن المسبحة بالزيت مع سرفيس 3 أنواع وخبز 800 ليرة، وصحن فول بالزيت 900 ليرة، وصحن حمص حب بالزيت وسرفيس خبز 900 ليرة، وصحن حمص باللبن والزيت وسرفيس وخبز بسعر 900 ليرة.



أما صحن البيض المقلي بالزيت أو السمنة مع سرفيس وخبز 800ليرة للبيضتان، وصحن متبل بالزيت مع سرفيس وخبز 900ليرة.



وصحن فول بالزيت واللبن مع سرفيس 3 أنواع وخبز 900 ليرة، وزبدية فتة بالسمن أو الزيت مع سرفيس 3 أنواع بسعر 1000 ليرة لكل 500غرام.



وأصبح سعر قرص الفلافل وزن 22غرام 20 ليرة، وسندويش الفلافل 4 أقراص بخبز سياحي أو مشروح مع بندورة ومخلل ولبن 350 ليرة، والسندويش 6 أقراص بالإضافة إلى الحشائش 500 ليرة.







علي خزنة