مجلس حقوق الإنسان يقرّ تحقيقاً حول الجرائم الإسرائيلية في غزة

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوماً على غزة.



وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضواً، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتاً واعتراض تسعة وامتناع 14 عن التصويت.



كما عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن «الأسف الشديد» لقرار مجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك القرار «يهدد بعرقلة التقدم الحالي في المنطقة». كما رفض الاحتلال الإسرائيلي القرار عبر وزارة خارجيته مؤكداً أنه لن يتعاون مع التحقيق.