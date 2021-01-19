مجلس الوزراء يقر نظام إحداث أسواق الهال وحصرها في مراكز المحافظات

وافق مجلس الوزراء إحداث نظام إحداث وتنفيذ وتشغيل أسواق الهال وحصرها في مراكز المحافظات والمناطق وفق احتياجات كل محافظة بهدف وضع ضوابط لتنظيم هذا القطاع واستثماره بالشكل الأمثل بما ينعكس إيجاباً على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وتنظيم عمليات تجارة بيع الجملة ونصف الجملة للخضار والفواكه والمواد الغذائية وإقامة مشاغل لتوضيبها



كما وافق مجلس الوزراء على منح الأطباء اختصاص طب شرعي مكافأة شهرية ‏حدها الأقصى 130 ألف ليرة، إضافة إلى منح الأطباء اختصاص طب الأسرة ‏مكافأة شهرية حدها الأقصى 50 ألف ليرة، وأكد على ضرورة وضع نظام حوافز ‏فعال لأطباء الطب الشرعي بما يسهم في دعم هذا الاختصاص.‏



كذلك ناقش مجلس الوزراء مشروعي قانونين حول رفع مقدار تعويض التفتيش الشهري ‏للعاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.‏