مجلس الشعب يناقش أداء وزارة المالية

اختتم مجلس الشعب اليوم أعمال دورته العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث من خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدت برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وخصصت لمناقشة أداء وزارة المالية والقضايا المتصلة بعملها.



وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي في عرض قدمه حول مجمل أعمال الوزارة أن العمل مستمر لتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما أمكن والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية والبدء بمشروع أتمتة “العمل الضريبي والحصول على الرقم الضريبي وبراءة الذمة المالية”.



ولفت الوزير ياغي إلى العمل على الحد من التهرب الضريبي الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة نظراً لعدم وجود التزام ضريبي من قبل المكلفين والمنظومة كاملة متمثلة بالإدارة الضريبية ومدققي الحسابات وغيرهم مبيناً أنه بنتيجة تفعيل الاستعلام الضريبي الذي يكشف حجم الأعمال الحقيقي وعمليات التدقيق في موضوع التهرب الضريبي تبين أن رقم أعمال 145 تاجراً وصناعياً فقط قارب الألف مليار ليرة سورية وهؤلاء لا يمثلون قطاع الأعمال بالكامل.



وأشار الوزير ياغي إلى اتخاذ إجراءات وتغييرات جذرية في بنية الإدارة العامة للجمارك مبيناً أن حجم التهرب من الرسوم الجمركية يتجاوز أحياناً حجم التهرب الضريبي ولذلك تعمل المالية على معالجة هذا التهرب من خلال عمليات التدقيق والكشف اليومي على البيانات الجمركية والمستوردات.