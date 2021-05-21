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مايكروسوفت تستعد لإيقاف Internet Explorer في 2022

أكدت عملاق البرمجيات مايكرسوفت على خططها للتوقف عن دعم متصفح Internet Explorer في يونيو من عام 2022.

تتوقف مايكروسوفت عن دعم متصفح Internet Explorer خلال العام المقبل، بعد مرور أكثر من 25 عام على إطلاق المتصفح.

 توقف الكثير من المستخدمين عن التصفح عبر Internet Explorer منذ سنوات الآن، لذا إتخذت مايكروسوفت قرارها النهائي الآن بالتوقف عن دعم المتصفح، كما حددت الشركة 15 من شهر يونيو من 2022 للتوقف عن دعم المتصفح ليكون متصفح Microsoft Edge المتصفح الرئيسي للشركة.

كما أكدت مايكروسوفت على تحول متصفح Internet Explorer في منصة Windows 10 إلى متصفح Microsoft Edge، أيضاً تعمل الشركة على إيقاف تطبيق Internet Explorer 11 على المتصفح، كما تنتهي جميع الإصدارات الأخرى.

أيضاً سيتوفر للشركات متصفح Microsoft Edge بنمط IE، الذي صمم من مايكروسوفت منذ بضع سنوات، والذي يدعم الإصدارات القديمة من وحدات تحكم ActiveX، وأيضاً المواقع القديمة، ومن المقرر أن تدعم مايكروسوفت نمط IE حتى عام 2029.