ماذا اقترحت أرمينيا على الاحتلال الصيوني؟

دعا رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان"أمس، الاحتلال بشأن المساعدات الإنسانية والمرتزقة في قره باغ.



وقال "باشينيان": «أقترح أن ترسل إسرائيل التي تبيع أسلحة للمرتزقة من أجل ضرب المدنيين، المساعدات الإنسانية إلى المرتزقة والإرهابيين كاستمرار منطقي لأنشطتها».



وتساءل رئيس الوزراء الأرميني حول إذا كانت إسرائيل تريد حقاً أن تكون في نفس الموقع مع تركيا، التي يتهمها "باشينيان" بإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى أذربيجان للقتال في منطقة قره باغ.



وأضاف أن «طموحات تركيا الإمبريالية قد توجه قريباً إلى إسرائيل، ومثل هذا التطور في الأحداث هو مسألة وقت».



وبحسب مصادر إعلامية، أن «سفير الاحتلال في أذربيجان "جورج ديك"، زار البيوت المتضررة من الحرب الدائرة بين بلادهم وأرمينيا وسلمهم مساعدات إنسانية من إسرائيل».



وموقع تابع للاحتلال قال إن «إسرائيل أرسلت نهاية الأسبوع الفائت مساعدات طبية وإنسانية إلى مدنيين أذربيجانيين ممن تضرروا جراء المعارك الدائرة في إقليم ناغورني قرة باغ، بعد أن تصاعدت الاشتباكات بين الطرفين في الأسابيع الاخيرة».



وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا تركيا بإرسال مرتزقة إلى إقليم قره باغ للمشاركة في القتال مع أذربيجان، وصرح وزير الخارجية الأرميني "زهراب مناتساكانيان" أن «يريفان لديها أدلة دامغة على إرسال أنقرة مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ».



يشار إلى أنه في 27 أيلول الماضي، تجددت اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.