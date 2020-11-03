ميليشيا “قسد” تستولي على مبنى بلدية في ريف القامشلي
مرسوم بتأليف مجلس النقد والتسليف.. ونائب أول جديد لحاكم مصرف سورية المركز
تركيا تُخلي أكبر قاعدة عسكرية لها في سورية وتنسحب منها
إصابات بين المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف الحسكة الشمالي
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى في ريف الرقة
بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي
بعد التدخل التركي في قرة باغ.. قواعد الاشتباك في إدلب ستكون مختلفة
زندقة كوفيد 19: أطباء يستحقون الاحترام
«طبول إدلب» تقرع.. فهل تبدأ «المعركة الأخيرة» ؟!
أكثر من 230 قتيلاً في صفوف المسلحين التابعين لتركيا منذ بداية الحرب في قره باغ
مقتل وإصابة عدد من المسلحين إثر انفجار بالقرب من مقر للمسلحين التابعين للاحتلال التركي
مقتل المسؤول في ميليشيا “قسد” عن سرقة النفط السوري شرقي الفرات
مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في ريفي الحسكة ودير الزور

ماذا اقترحت أرمينيا على الاحتلال الصيوني؟

دعا رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان"أمس، الاحتلال بشأن المساعدات الإنسانية والمرتزقة في قره باغ.

وقال "باشينيان": «أقترح أن ترسل إسرائيل التي تبيع أسلحة للمرتزقة من أجل ضرب المدنيين، المساعدات الإنسانية إلى المرتزقة والإرهابيين كاستمرار منطقي لأنشطتها».

وتساءل رئيس الوزراء الأرميني حول إذا كانت إسرائيل تريد حقاً أن تكون في نفس الموقع مع تركيا، التي يتهمها "باشينيان" بإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى أذربيجان للقتال في منطقة قره باغ.

وأضاف أن «طموحات تركيا الإمبريالية  قد توجه قريباً إلى إسرائيل، ومثل هذا التطور في الأحداث هو مسألة وقت».

وبحسب مصادر إعلامية، أن «سفير الاحتلال في أذربيجان "جورج ديك"، زار البيوت المتضررة من الحرب الدائرة بين بلادهم وأرمينيا وسلمهم مساعدات إنسانية من إسرائيل».

وموقع تابع للاحتلال قال إن «إسرائيل أرسلت نهاية الأسبوع الفائت مساعدات طبية وإنسانية إلى مدنيين أذربيجانيين ممن تضرروا جراء المعارك الدائرة في إقليم ناغورني قرة باغ، بعد أن تصاعدت الاشتباكات بين الطرفين في الأسابيع الاخيرة».

وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا تركيا بإرسال مرتزقة إلى إقليم قره باغ للمشاركة في القتال مع أذربيجان، وصرح وزير الخارجية الأرميني "زهراب مناتساكانيان" أن «يريفان لديها أدلة دامغة على إرسال أنقرة مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ».

يشار إلى أنه في 27 أيلول الماضي، تجددت اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.