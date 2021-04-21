اشتباكات عنيفة بين الدفاع الوطني ومسلحي "قسد"
مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء
اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة
استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات

ما الفرق بين أعراض ارتفاع ضغط الدم وأعراض تصلب الشرايين

تعتبر الإصابة بتصلب الشرايين أحد أهم النتائج المترتبة على ارتفاع ضغط الدم.

وتصلب الشرايين هو انخفاض المرونة الطبيعية للشرايين لدرجة تصبح فيها سميكة ومتشنجة وتمنع تدفق الدم من خلالها.

أما ضغط الدم فهو الحالة التي تكون فيها قوة الدم على جدران الشرايين كبيرة ولفترة طويلة من الزمن.

ولمعرفة الفرق بين أعراض تصلب الشرايين وضغط الدم، تابع معنا ما يلي:

الأعراض المتعلقة بالشرايين المتعلقة بالقلب:

1. عدم انتظام نبضات القلب.

2. ألم في الجزء العلوي من الجسم، مثل: الذراع، والأكتاف، والصدر والتي تعرف بالذبحة الصدرية.

3. ضيق في التنفس.

أما الأعراض المتعلقة بالشرايين المتعلقة بالدماغ:

1. خدر أو ضعف في يديك أو ساقيك.

2. صعوبة في التحدث، أو فهم شخص يتحدث.

3. تدلي عضلات الوجه.

4. شلل.

5. صداع شديد.

أما الأعراض المرافقة للإصابة بتصلب الشرايين في منطقة الذراعين والساقين والحوض فهي كما يأتي:

1. ضغط دم مرتفع

2. فشل كلوي.

2. أعراض ارتفاع ضغط الدم

1. الصداع.

2. ضيق في التنفس.

3. نزيف في الأنف.

من جدير بالذكر أن هذه الأعراض تظهر عندما يصل ارتفاع ضغط الدم إلى مرحلة خطيرة جدًا.