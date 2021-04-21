ما الفرق بين أعراض ارتفاع ضغط الدم وأعراض تصلب الشرايين

تعتبر الإصابة بتصلب الشرايين أحد أهم النتائج المترتبة على ارتفاع ضغط الدم.



وتصلب الشرايين هو انخفاض المرونة الطبيعية للشرايين لدرجة تصبح فيها سميكة ومتشنجة وتمنع تدفق الدم من خلالها.



أما ضغط الدم فهو الحالة التي تكون فيها قوة الدم على جدران الشرايين كبيرة ولفترة طويلة من الزمن.



ولمعرفة الفرق بين أعراض تصلب الشرايين وضغط الدم، تابع معنا ما يلي:



الأعراض المتعلقة بالشرايين المتعلقة بالقلب:



1. عدم انتظام نبضات القلب.



2. ألم في الجزء العلوي من الجسم، مثل: الذراع، والأكتاف، والصدر والتي تعرف بالذبحة الصدرية.



3. ضيق في التنفس.



أما الأعراض المتعلقة بالشرايين المتعلقة بالدماغ:



1. خدر أو ضعف في يديك أو ساقيك.



2. صعوبة في التحدث، أو فهم شخص يتحدث.



3. تدلي عضلات الوجه.



4. شلل.



5. صداع شديد.



أما الأعراض المرافقة للإصابة بتصلب الشرايين في منطقة الذراعين والساقين والحوض فهي كما يأتي:



1. ضغط دم مرتفع



2. فشل كلوي.



2. أعراض ارتفاع ضغط الدم



1. الصداع.



2. ضيق في التنفس.



3. نزيف في الأنف.



من جدير بالذكر أن هذه الأعراض تظهر عندما يصل ارتفاع ضغط الدم إلى مرحلة خطيرة جدًا.