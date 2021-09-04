ليست للزينة فحسب.. دراسات تُبين دور النباتات المنزلية في علاج الأرق

هل تعاني من الأرق؟ فكِّر إذاً بإدخال شيء من الطبيعة إلى غرفة نومك، لن يمنحك مظهرها الجميل شعوراً بالراحة والاسترخاء والسلام فحسب، إنما قد تساعدك في تحسين جودة نومك وتخلصك من الأرق وفقاً للدراسات.





دور النباتات المنزلية في علاج الأرق



لا تسهم النباتات المنزلية في تحسين جودة الهواء فحسب، بل ثبت كذلك أنها تساعدنا على الاسترخاء وتزيد من إنتاجيتنا.



ففي عام 2014، وجد باحثون من جامعة إكستر البريطانية أنَّ النباتات يمكنها زيادة الإنتاجية بنسبة 15% (المكتب الأخضر يزيد من مشاركة الموظفين في العمل من خلال جعلهم أكثر انخراطاً جسدياً ومعرفياً وعاطفياً في عملهم)، وفقاً لمجلة Glamour البريطانية.



ووجدت الأبحاث الحديثة أنَّ وجود نباتات في المنزل يمكنه المساعدة أيضاً في تهدئة القلق؛ لأنها تذكرنا بالطبيعة والأماكن الخارجية، ما يساعد على منحنا سلاماً داخلياً.



تساعد بعض النباتات المنزلية أيضاً في جعل منزلك أقل سُمّية من خلال تنقية الهواء وتخليصه من أية سموم (مثال على ذلك: سرخس عُش الطير المنقي للهواء).



دراسة تثبت تأثير النباتات على صحتنا النفسية



أجريت دراسة شملت 24 شاباً لمعرفة تأثير النباتات على مدى شعورنا بالاسترخاء وقدرتها على محاربة القلق.



تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين، الأولى مارست نشاط زرع النباتات المنزلية والاعتناء بها، والثانية مارست نشاطات متعلقة بالتعامل مع الأجهزة التكنولوجية والكمبيوتر، بعد ذلك تم تبديل النشاطات بين المجموعتين. وخلال هذه الفترة تم تقييم الصحة النفسية والفيسيولوجية كذلك لكلتا المجموعتين.



وأظهرت الدراسة أن المشاركين شعروا براحة وهدوء نفسي أكبر عندما انخرطوا بأعمال تربية النباتات المنزلية، في حين ارتفعت مستويات القلق والتوتر لديهم عند انخراطهم بالمهام التكنولوجية.



واستنتج الباحثون أن التعامل مع النباتات يمكن أن يقلل من الإجهاد الفسيولوجي والنفسي ويعزز الشعور بالراحة والهدوء وفقاً لـNCBI.



ما هي النباتات التي تساعد في التخلص من الأرق؟



جميع النباتات الخضراء قد يكون لها مفعول سحري على نفسيتك إذا ما تواجدت في المنزل، وهناك نباتات تساعدك في التخلص من الأرق على وجه الخصوص، نذكر منها:



1. نبات الأفعى



يعتبر هذا النبات بمثابة جهاز تنقية هواء طبيعي، إذ يقوم بتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أوكسجين حتى خلال الليل، على عكس الكثير من النباتات الأخرى التي تطلق الأوكسجين حصرياً خلال النهار.



ومن السهل جداً العناية بها، ما يجعلها خياراً رائعاً لأي غرفة نوم.



2. نبات اللافندر



يُعتقد أن الإغريق القدماء استخدموا الخزامى أو اللافندر لعلاج الأرق.



الرائحة الحلوة للافندر مهدئة بشكل طبيعي، ما يجعلها وسيلة مساعدة على النوم العميق.



فضلاً عن ذلك فإن نباتات اللافندر قوية وقابلة للتكيف، وستضيف إضافات جميلة وعطرة إلى غرف النوم.



3. الياسمين



يمكن أن يكون لعطر الياسمين الحلو والزهور البيضاء الجميلة تأثير مهدئ على الجسم والعقل.

يمكن أن يساعد النوم في غرفة بها نبات الياسمين على التخلص من الأرق وتعزيز النوم العميق.



4. الألوفيرا



قد تعرف الألوفيرا لخصائصه العلاجية ضد الحروق والجروح، لكن الدراسات وجدت أيضاً أنه يمكن أن يساعد في الواقع على إطالة النوم.



وهو من النباتات التي تبعث الأوكسجين خلال الليل، علاوة على ذلك فالاعتناء بنبات الألوفيرا سهل للغاية، فهو لا يتطلب مجهوداً كبيراً.



5. زنبق السلام



وفقاً للدراسات، فإن زنبق السلام هو أحد أفضل النباتات الموجودة في كوكبنا لإزالة السموم.

يمكن أن تزدهر في كل من البيئات ذات الإضاءة المنخفضة والمرتفعة، وتتطلب القليل من العناية.

إذا كنت تريد أن تنمو أزهار الزنبق البيضاء بسرعة، فحاول وضعها بالقرب من النافذة، وشاهد هذا النبات الجميل يضيء غرفتك.



6. نبات العنكبوت



إضافة إلى مظهره الحيوي الذي سيضيف جمالاً لغرفة النوم، يستطيع هذا النبات كذلك تصفية الهواء ويساعد على تحسين جودة نومك.

تبدو نباتات العنكبوت رائعة في سلة معلقة، ويسهل العناية بها.



7. نبات الناردين



يشتهر جذر فاليريان بخصائصه المريحة، وغالباً ما يستخدم كمساعد للنوم.

ليس من المستغرب إذاً أن وضع هذا النبات في غرفة نومك يمكن أن يساعد في التخلص من الأرق وتحسين جودة النوم.

يتطلب هذا النبات قدراً من أشعة الشمس، لذا ضعه بجوار النافذة لينمو بشكل مثالي.



عربي بوست