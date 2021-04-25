لماذا يسمى حاكم المصرف المركزي (حاكـم)؟

يسمى من يتسلم إدارة المصرف المركزي (حاكم) لان المصـرف المركزي يمثل سلطة مستقلة، فيرأسها حاكم مستقل، و مجلس مستقل،



ولا يمكن لأي سلطة اخرى تنفيذية وتشريعية التدخل فيها، وإلا فإن تقديم استقالة حاكـم المركزي اعطت تجارب عبر التاريخ بانهيار رئاسة مجلس الوزراء وتبعا لذلك استقالة الوزراء واعادة تشكيل حكومة جديدة، طبعا هذا في الدول التي لا تتبع مؤسسة المصرف المركزي للسلطة التنفيذية.



إن التدخل بعمل الحاكمية يعني أن السلطة النقدية في البلد اصبحت بيد السلطات الأخرى مما ينجم عنه آثار خطيرة على قضايا حساسة من سعر فائدة وسعر صرف العملة الوطنية وقضايا التسليف.



من صفحة الاقتصاد ببساطة د علي محمد