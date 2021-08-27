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للراغبين بالاستمتاع في الريف الإيطالي.. بلدة تعرض منازل للبيع بيورو واحد

أعلنت بلدة “ماينزا” الريفية، الواقعة في منطقة لاتيوم التابعة لروما عن مبادرة لبيع عدد من المنازل مقابل يورو واحد فقط.
وتقع ماينزا في مكان مميز على تلال “ليبيني” البرية جنوب العاصمة الإيطالية، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وتضم البلدة التي كانت موطنا للرعاة والقبائل ذات يوم، عشرات المنازل الحجرية المهجورة، والتي يأمل مسؤولو البلدية أن تجذب سكانا جددا.
وقال رئيس البلدية كلاوديو سبيردوتي، إن المبادرة تهدف إلى إعادة إحياء مسقط رأسه وبث حياة جديدة في أزقة البلدة الهادئة.
وأوضح أن الهدف هو إعادة إحياء كافة الممتلكات المتداعية المهجورة من خلال التواصل بين المالكين والمشترين المحتملين الذين قد تجذبهم الأسعار المتدنية.
وتأمل البلدة في أن تعيد الحياة إلى حوالي 100 عقار مهمل، بات بعضها يمثل خطرا محتملا على المارة بسبب حالته المتداعية.
ومن المقرر أن تنتهي طلبات شراء الدفعة الأولى من المنازل القليلة المعروضة للبيع في 28 أغسطس/ آب الجاري.

لكن رئيس البلدية وعد بطرح المزيد من المنازل في السوق من خلال التواصل مع أصحابها الأصليين.