لبنانيون يقتلون شاباً سورياً دافع عن فتاة تحرشوا بها

أقدم ثلاثة شبان لبنانيون في مدينة طرابلس على قتل شاب سوري بعدما حاول الدفاع عن فتاة تحرشوا بها في محل القهوة الذي يعمل به، ورفضهم دفع ثمن القهوة.



وقالت وسائل إعلامية، إنّ “ثلاثة شبان لبنانيين في منطقة أبو سمره قتلوا الشاب السوري نور حمادي من مدينة إدلب في الشمال السوري، الذي يعمل بائع قهوة في مدينة طرابلس شمالي لبنان”.



وأضافت أنّ “حمادي” فارق الحياة “متأثراً بجروحٍ أصيب بها جرّاء تعرّضه لاعتداء ذو طابع عنصري من قبل ثلاثة شبان لبنانيين، حيث أطلقوا عليه النار.



ووقعت الجريمة بعدما حصل خلاف بين “نور حمادي” والشبان الثلاثة بسبب رفضهم دفع ثمن القهوة البالغ 2 دولار، إضافة إلى تحرّشحهم بفتاة وتدخل “حمادي” دفاعاً عنها.



ولفتت وسائل إعلام أنّ “كاميرات المراقبة الموضوعة في المكان وثّقت لحظة الجريمة، وعلى الرغم من أنّ الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض على الجناة، لكنها لم توضّح تفاصيل الجريمة”.



الجدير بالذكر، أن العديد من الجرائم المشابهة وقعت في لبنان بحق سوريين خلال السنوات الأخيرة، كان بعضها بدوافع عنصرية.