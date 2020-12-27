لبنانيون يحرقون خيم اللاجئين السوريين

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ خلافاً بين سوريين ولبنانيين تطور، وأدى لإحراق لبنانيين من آل المير مخيماً للاجئين السوريين في منطقة المنية شمال لبنان.



وأشارت الوكالة إلى إن عملية حرق الخيم، سبقها تضارب بالأيدي وسقوط 3 جرحى، ما دفع ببعض الشبان من آل المير لإحراق خيم النازحين السوريين في المنطقة الواقعة شمال البلاد.وحضرت سيارات الدفاع المدني وعملت على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لضبط الوضع.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الحريق الهائل الذي تعرض له مخيم اللاجئين في المنية.



يذكر أن منطقة المنية تتبع سياسياً لـ "تيار المستقبل" الذي يتزعمه سعد الحريري المكلف بتأليف الحكومة اللبنانية.