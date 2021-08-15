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لبنان تقفل معبر «العبودية» مع سوريا

أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية، أن الأمن العام اللبناني أقفل معبر العبودية الحدودي مع سوريا بشكل مؤقت، محولاً حركة الدخول إلى معبر العريضة الحدودي.

وحول سبب إقفال المعبر، قالت الوكالة إنه «جاء بعد العطل الذي طرأ على المولد الكهربائي الخاص بسنترال العبودية في عكار، حيث توقفت بعد ساعات قليلة، بطاريات الـ ups في السنترال عن العمل»، مشيرةً إلى أن «ذلك تسبب أيضاً، بفصل نظام الأمن العام الإلكتروني على معبر العبودية الحدودي عن المديرية العامة في بيروت».

يعد معبر العبودية الحدودي الذي افتتح عام 2007، أحد المعابر الخمسة على الحدود بين سوريا ولبنان، يربط بين قريتي العبودية في لبنان و الدبوسية سوريا.