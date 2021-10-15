لافروف يؤكد أنه لا بديل عن مبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو مهتمة بمواصلة المشاورات مع إسرائيل بشأن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.



وأوضح لافروف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بمناسبة الذكرى الـ30 لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل، أن موسكو لفتت دائما إلى أن الحلول الشاملة لمشاكل منطقة الشرق الأوسط يجب أن تأخذ بالضرورة في الاعتبار المصالح الأمنية لإسرائيل.



وفي نفس السياق أضاف وزير الخارجية الروسي أن موسكو مقتنعة بأنه لا يوجد بديل لمبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام.



كما أعرب لافروف عن تأييد روسيا للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أنه فقط من خلالها يمكن إيجاد حل شامل.



وأكد استعداد روسيا للعمل مع الزملاء الإسرائيليين في صيغ متعددة الأطراف، وفي المقام الأول في سياق استئناف عمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين حول التسوية في الشرق الأوسط بالتعاون الوثيق مع ممثلي جامعة الدول العربية.



وكالات