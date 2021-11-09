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لافروف: مدير CIA أكد في موسكو ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك حول حل الأزمة الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين أكدوا للقادة الروس أهمية تطبيق اتفاقات مينسك حول حل النزاع بجنوب شرق أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين قال لافروف: "خلال اللقاء بين الرئيسين (الروسي فلاديمير) بوتين و(الأمريكي جو) بايدن في جنيف، كما خلال زيارتي نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند ومدير وكالة الاستخبارات المركزية روبرت بيرنز وفي اتصالاتهما مع القادة الروس، في كل هذه اللقاءات كان الرئيس الأمريكي ومرؤوسوه يؤكدون بشكل صريح ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك، بما في ذلك الوضع القانوني الخاص لإقليم دونباس".

ودعا لافروف الولايات المتحدة إلى إقناع القيادة الأوكرانية بأن ضرورة التمسك باتفاقات مينسك هي موقف واشنطن "الذي يجب احترامه"، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يسهل إلى درجة كبيرة تسوية الأزمة الأوكرانية.