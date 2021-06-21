لا داعي للزيت.. 3 حيل لقلي بطاطس مقرمشة لن تتوقعوها

قد لا تجد السيدة زيتاً لقلي البطاطس في المنزل وتحضير وجبة الطعام لعائلتها، وتعتبر أن تلك مشكلة بحد ذاتها، لكنها ليست كذلك، لأن هناك 3 طرق لقلي البطاطس بدون زيت وواحدة منها ستعتبرينها غريبة جداً.

وهذه الطرق هي:



في الفرن

– بعد غسل البطاطس وتقطيعها ونقعها في الماء، يجب أن تجفف تمامًا.



– استخدم زيت الزيتون والملح لعمل القرمشة، وغلف بهما البطاطس قبل إدخالها الفرن.

– هذه الطريقة مناسبة لـ لبطاطس المغلفة بالبقسماط أيضًا، ولكن بإضافة البيكنج بودر، وبعض من المياه الفوارة، لنتيجة مثالية.



الروست



تعتمد فكرة الروست على الصدمة، وتستخدم فيها طاسة شديدة السخونة مع ملعقة كبيرة واحدة من الزيت، تصدم فيها البطاطس وتشوح قبل أن تدخل الفرن مع توابلها لتتم سوائها.



القلي بالماء



تعتمد هذه الطريقة على فكرة استبدال الزيت بالماء، ولكن على درجة حرارة شديدة الارتفاع، وبعد أن تغلي تمامًا وتصل إلى التبخر، وبكميات قليلة أيضًا، بحيث تصل المكونات في مرحلة ما من الطهي، تكون فيها الطاسة دون أية دهون، وهي طريقة مناسبة أيضًا للخضراوات والدجاج.