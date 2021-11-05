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لا أمطار قبل منتصف الشهر الجاري

قال المتنبئ الجوي من المديرية العامة للأرصاد الجوية، شادي جاويش، “تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويكون مائلاً للبرودة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل”.

وحول طقس عطلة نهاية الأسبوع، أضاف: “توالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة لتصبح أعلى من معدلاتها لهذه الفترة من السنة بحدود /2 – 4/ درجات، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام”.

وتابع جاويش: “يكون الجو بارد نسبياً خلال ساعات الليل، ويحذّر من تشكّل الضباب في المناطق الجبلية والوسطى مع ساعات الصباح الباكر، والرياح خفيفة متقلّبة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج”.

وأشار إلى أن: “الأجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع القادم، ولا أمطار قبل منتصف الشهر الحالي”.

 

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