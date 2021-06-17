لأول مرة في مواقع التواصل.. صيغة المؤنث تطل من "تويتر"

أطلق موقع "تويتر" إعدادا جديدا يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث، وهو أول موقع للتواصل الاجتماعي يُدخل خيار "الصيغة العربية المؤنثة"وقالت رشا فواخيري، رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة.. أي بالعربية المؤنثة. فيمكن بكل سهولة لأي امرأة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر وتذهب عند الإعدادات والخصوصية ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض".



كما أضافت "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة".



وتابعت "كمنصة مفتوحة.. هدفنا في تويتر هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل".



كما أوضحت المسؤولة، أن الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها. ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها.



وقبل كانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرّد". ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل: "غرّدي".



مخاطبة المرأة العربية



وقالت فواخيري "من خلال هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية".



كما تابعت "اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا... ومثل كل التحديثات التي نطلقها، سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات"، مضيفة أن الشركة بدأت باللغة العربية وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.





وكالات