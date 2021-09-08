مقتل شخص بتفجيرين متتالين في مدينة رأس العين
الطيران الحربي يدمر مواقع استراتيجية للمسلحين في ريف إدلب
الجيش يدخل مدينة درعا البلد ويبدأ بتثبيت نقاط تفتيش وتمشيط المنطقة
تحوّلات الحصار على سوريا: هل يستحيل الخرق... انفتاحاً؟
12 مليار ليرة سورية كلفة إصلاح خط الكهرباء الذي يربط سورية والأردن مع لبنان
رعاة أغنام يتصدون لمسلحين هاجموا قطعانهم في ريف الرقة
سورية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف عدداً من المدنيين بريف القامشلي
درعا: تدخُّل روسي ينقذ «التسوية»
فرص «الحلّ السلميّ» تتراجع وعودة التوتّر إلى درعا
ال بي بي سي تعترف: الهجوم الكيميائي في دوما يحتوي إدعاءات كاذبة
أنباء عن لقاء مرتقب بين حقان فيدان وعلي مملوك
السفير السوري في لبنان : زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق هي استجابة لمصلحة البلدين
الرئيس الأسد يستقبل الدكتور طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دمشق تعلن موافقتها على طلب لبنان تمرير الغاز المصري والكهرباء

"كوفيد طويل الأمد" قد "يشيخ" الكلى 30 سنة

حذرت دراسة جديدة من أن أولئك الذين نجوا من "كوفيد-19" قد يعانون من أعراض سيئة أخرى.

وتشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى أربعة من كل 10 أشخاص أصيبوا بالفيروس لا يزالون يشعرون بالمرض بعد ثلاثة أشهر، وكشف الخبراء أن ثلث أولئك الذين يعانون من مرض "كوفيد طويل الأمد" يمكن أن يعانوا الآن من مشاكل في الكلى.

ويمكن أن يسبب "كوفيد طويل الأمد" عشرات الأعراض، لكن التعب ومشاكل التنفس هي الأكثر شيوعا.


ووجد باحثون من الإدارة الصحية للمحاربين القدامى في الولايات المتحدة أن "كوفيد-19" يمكن أن يشيخ الكليتين بمقدار 30 عاما.


وقال الباحثون في مجلة American Society of Nephrology إنهم حللوا بيانات 89 ألفا من المحاربين القدامى الذين تغلبوا على "كوفيد-19". كما درسوا بيانات 1.6 مليون شخص تغلبوا على الفيروس.

ووجدوا أن 35% من الناس كانوا على الأرجح يعانون من تلف الكلى أو فقدان الوظيفة.

وفي كل اختبار، قال الباحثون إن المرضى الذين تغلبوا في السابق على "كوفيد-19" كانت لديهم درجات مخاطر أعلى وبالتالي كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى.

دراسة اخرى ذكرت انه خلال الأشهر الستة الأولى بعد الإصابة، كان مرضى كوفيد أكثر عرضة بنسبة 35% للإصابة بأمراض الكلى مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بفيروس كورونا.

وكان مرضى "كوفيد-19" أكثر عرضة بنسبة 25% لانخفاض وظائف الكلى بنحو 30%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض، وأن أولئك الذين عانوا بشدة من كوفيد كانوا أكثر عرضة للإصابة بتلف الكلى، وعلى سبيل المثال، كان أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب المرض أكثر عرضة للإصابة بأضرار شديدة في الكلى.

ولا يوجد تفسير واضح لسبب إتلاف كوفيد للكلى، لكن الأبحاث السابقة ربطت ذلك بالالتهاب الناجم عن الفيروس.


من ناحية أخرى يحذر بعض الأطباء من مخاطر التدخين بعد التطعيم ضد  فيروس كورونا، وان النتيجة المحتملة للتدخين هي تكوين جلطات دموية ونصحوا المدخنين بتناول مضادات التخثر بعد التطعيم، كما أن المدخن أكثر عرضة  للإصابة بالشكل الخطير من المرض. لأن التدخين يؤثر سلبا في وظائف الرئتين، ما يصعب على الجسم مكافحة الفيروس