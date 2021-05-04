الأردن يعلن إعادة افتتاح معبر جابر – نصيب الحدودي مع سوريا
مصادر: وفد سعودي في ضيافة الرئيس الأسد وأنباء عن فتح السفارة السعودية بدمشق بعد العيد
الجعفري : موقف سورية ثابت ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية المحقة والعادلة
المقداد يبحث هاتفيا مع نظيرته بجنوب أفريقيا العلاقات الثنائية
تركيا تحجز مياه نهر الفرات عن محافظات دير الزور والحسكة والرقة
الحسكة بلا كهرباء منذ 4 أيام والفصائل تطالب تركيا بوقف ضخ المياه عنها
بعد الإعلان عن تأجيل المفاوضات: من المرجح أن تنتهي الأمور في القنيطرة بمصالحة
ضحايا مدنيون جراء موجة جديدة من القصف الصاروخي على مدينة عفرين شمال حلب
بأكثر من ملياري يورو.. بلغاريا والتشيك باعتا أسلحة لاستخدامها في حروب سوريا واليمن
مسلح يقتل شخصين ويصيب زوجته في ريف إدلب
الجيش يصد هجوم مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
الفرات.. جفاف بأوامر تركية في موسم الفيضان
الجيش يصد هجوما مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
“الوحدات الكردية” الإنفصالية توقع اتفاقا مع اللوبي الأمريكي في واشنطن لاستثمار النفط السوري
اشتباكات بين الجيش و"قسد"

قوات أمريكية توقف شخصا حاول اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن حراسا مسلحين من وكالة الاستخبارات المركزية أوقفوا رجلا حاول اقتحام مقر الوكالة في ولاية فيرجينيا.

وأوضح موقع "إن بي سي" أن "شخصا حاول الدخول إلى منطقة غير مصرح له بها عند مدخل مبنى السي آي إيه".


ونقل الموقع عن مسؤول في الشرطة قوله أن "لا إطلاق نار في الحادث الأمني عند مبنى الوكالة في فيرجينيا".


وأفاد الموقع بوجود أعداد كبيرة لرجال الشرطة أمام بوابات المبنى، تزامنا مع استمرار التعامل مع الحادث الأمني.


وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت لاحق إلى أن حظر طيران مؤقت فُرض في محيط مبنى الوكالة.

 


المصدر: "إن بي سي"