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قسد تعيد فتح معابرها مع مناطق الحكومة السورية بعد ثلاثة أيام على إغلاقها

أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا يقضي بإعادة فتح معابرها الحدودية مع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بعد مرور ثلاثة أيام على إغلاقها.

وجاء في القرار الصادر عن “الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمالي وشرقي سوريا” يوم، الخميس 27 من أيار، أن جميع المعابر الحدودية بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة السورية ستُفتح اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، بعد طي قرار الإغلاق السابق، دون ذكر تفاصيل إضافية حول أسباب القرارين.

 وكانت “الإدارة” في 24 من أيار الحالي، أصدرت قرارًا يقضي بإغلاق المعابر الحدودية كافة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة السورية، حتى إشعار آخر، ودون ذكر الأسباب.

فيما ربطتها بعض المصادر الاعلامية بالانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا بتاريخ 26 من الشهر الحالي.

 


وكالات