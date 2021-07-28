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قراراتٌ جديدةٌ للرئيس التونسي: ما هي؟

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمراً يقضي بفرض حظر تجوال لمدة شهر، ابتداء من الإثنين 26/يوليو إلى غاية يوم الجمعة 27/أغسطس، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي".


كما أصدر أمراً آخر، يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمؤسسات الحكومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين، قابلة للتمديد، على خلفية الأحداث السياسية المستجدة في تونس.


هذا وأقال سعيّد،  مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، كاتب عام الحكومة وليد الذهبي، جميع مستشاري رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، ورئيس «الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية» عبد الرزاق الكيلاني.

وكان سعيّد قد أعلن، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، وتولّيه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة جديدة يُعيّنُ رئيسها.