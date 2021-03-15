نموذج «التحرير» الأميركي: الرقّة تنازع تحت ركامها
إصابات باستهداف صواريخ مجهولة المصدر حراقات بدائية لتكرير النفط في ريف حلب
اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح سوريا ويرسله إلى شمال العراق
الجيش يبدأ حملة نزع الألغام في البادية
الثالث من نوعه هذا الشهر.. رتل عسكري تركي ضخم يدخل سوريا
موسكو ودمشق: السلطات الكردية فقدت السيطرة على الوضع في مخيم الهول
"وول ستريت جورنال": إسرائيل هاجمت 12 ناقلة نفط إيرانية منذ 2019
ومازال الكتاب مرفوعا على أسنة الرماح
قسد تدعي تدريب الأمريكيين لعناصرها على الـ “آباتشي”
قسد تطلق “النفير العام” وتهدد بـ “إلزامية تجنيد النساء”
جندتهم تركيا للقتال إلى جانبها.. أكثر من 200 طفل سوري عالقون في ليبيا
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الشدادي تضم راجمات صواريخ
الجيش يدمر سيارة بما فيها من “دوا عش” في البادية
الطيران الحربي يمسح البادية الشرقية حتى الحدود العراقية

قرار سعودي لمواجهة التطرف الديني

اتخذت السعودية أمس، قراراً جديداً يهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف في جميع إدارات التعليم والجامعات.

وأعلنت وزارة التعليم في المملكة إنشاء وحدات التوعية الفكرية في جميع إدارات التعليم والجامعات، لـ "تعزيز قيم المواطنة والاعتدال والوسطية، والتصدي لجميع أفكار التطرف والانحلال"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية واس.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ: "تهدف الوزارة من إنشاء وحدة التوعية الفكرية في كل إدارة تعليم وجامعة إلى تعزيز القيم الحميدة مثل الولاء للدين، والولاء لولاة الأمر، والانتماء للوطن، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره".

وشدد وزير التعليم السعودي على أن الوزارة لن تسمح باستغلال المؤسسات التعليمية للترويج للفكر المتطرف، أو لممارسة أي سلوكيات تدعو إلى الانحلال.