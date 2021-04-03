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قرار بتخفيض مخصصات سيارات الوزراء من البنزين

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً يقضي بتخفيض مخصصات شهر نيسان من العام الحالي من مادة البنزين بالنسبة للمجموعة الأولى الواردة في القرار رقم /16/م.و تاريخ 7-3-2013 بمقدار /100/ ليتر للسيارة الأولى و/25/ ليتراً للسيارة الثانية و/15/ ليتراً للسيارة الثالثة حسب الحال.

 ووفقاً للبلاغ، تُخفض مخصصات شهر نيسان من العام الحالي من مادة البنزين بالنسبة لباقي السيارات الحكومية العاملة على البنزين بمقدار /15/ ليتراً.

ويأتي البلاغ بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء في إطار استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف الفنية والتقنية الطارئة التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية، ولاحقاً للتخفيضات المسبقة على مخصصات الآليات الحكومية من المشتقات النفطية.