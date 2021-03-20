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قتلى وجرحى بانفجار ضخم في ريف حلب

أدى انفجار هز مدينة الباب بريف حلب إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع داخل أحد مستودعات الشحن في مفرق قباسين، في المدينة الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي.

وحسب ما ظهر في تسجيلات مصورة بعيد الانفجار، فقد أدى إلى مقتل شخص على الأقل، كما أصيب 6 أشخاص آخرين، إصابة بعضهم خطرة، حسب صفحات محلية.

ولم تحدد أسباب الانفجار بدقة بعد، إلا أن بعض الصفحات الإخبارية في المدينة ذكرت أنه ناجم عن سيارة مفخخة.