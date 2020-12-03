قتلى في صفوف التحالف السعودي.. والأخير يستهدف اليمن بعدة غارات

شنت طائرات “التحالف العربي” بقيادة السعودية، عدة غارات على مناطق مختلفة من اليمن خلال الساعات الماضية.



ونقل موقع “الميادين”، عن مصدر وصفه بـ “العسكري”، توضيحه أنه تم رصد 164 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها غارات جوية.



وأضاف المصدر أن طائرات التحالف السعودي الاستطلاعية شنت 5 غارات على شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن خلال الساعات الماضية.



أيضاً، قصف التحالف السعودي الحديدة بـ 430 قذيفة مدفعية بالتزامن مع تحليق 15 طائرة تجسسية، فضلاً عن أن طائرات “التحالف” قصفت أيضاً، مطار الحديدة جنوبي المحافظة الساحلية غرب اليمن.



كما شن التحالف السعودي 9 غارات على مديرية مدغل الجِدعان شمالي غرب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.



من جهة ثانية، أفاد مصدر يمني لـ “الميادين”، بسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات التحالف السعودي والمجموعات المدعومة منه، وذلك خلال عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه مدينة مأرب.



وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت معسكر تداوين في محافظة مأرب بصاروخ بالستي نوع بدر، مؤكداً أن العمليات مستمرة طالما استمر العدوان السعودي.



وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد وصف استشهاد 11 طفل يمني، في الحديدة والدريهمي خلال الأيام القليلة الماضية، بـ “المفزع”.



ويعيش اليمن أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” بقيادة السعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.