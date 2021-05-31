قبرص تعيد فتح سفارتها في دمشق

أنهت نقابة المحامين في سوريا جميع الإجراءات الخاصة للتعاقد مع جمهورية قبرص بخصوص تأجير مبنى تعود ملكيته للنقابة ليكون مقراً للسفارة القبرصية في دمشق، والذي سيتم تسليمه في 15 تموز المقبل.



وأكد نقيب المحامين الفراس فارس أنه “تم الحديث مع النقابة للتنسيق فيما يتعلق بتحضير إجراءات التعاقد مع الجانب القبرصي منذ بداية العام الجاري”



وبين فارس أنه “تم توقيع العقد الأحد، ودفع رعبونه، بحضور ممثلين عن الجانب القبرصي، والذي يتضمن تأجير عقار تعود ملكيه للنقابة يقع في منطقة أبو رمانة بدمشق كان مؤجراً مسبقاً لإحدى الشركات الخاصة”.



وأشار نقيب المحامين إلى أن “النقابة قدمت كامل التسهيلات للجانب القبرصي، ما ترك ارتياحاً كبيراً لديهم”، مبيناً أن ذلك “واجباً علينا لإعطاء صورة حقيقية إيجابية للدول الغربية عن سوريا ومؤسساتها الرسمية ومنظماتها الحكومية”بحسب تلفزيون الخبر.



وأشار نقيب المحامين إلى أن ” موعد تسليم العقار سيكون منتصف الشهر القادم”، لافتاً الى أن ” موعد الافتتاح سيحدد بعد ذلك التاريخ من قبل الجانب القبرصي”.



وأكد فارس أن “موضوع التعاقد مع قبرص بغض النظر أنه سيكون باباً جديداً سيرفد صندوق النقابة بمورد مالي جيد جداً، إلا أنه يأخذ أهمية كبيرة على اعتبار أن دولة من دول الإتحاد الأوروبي قررت إعادة تمثيلها الدبلوماسي في سوريا”.



ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا قررت دول الاتحاد الأوروبي اغلاق سفاراتها في دمشق، قبل أن تعود بعض دول الاتحاد وتعيد فتح سفاراتها بشكل تدريجي.