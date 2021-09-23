قافلة خامسة من المازوت الآتي من إيران تعبر الحدود السورية في اتجاه لبنان

عبرت يوم أمس الأربعاء الحدود السورية في اتجاه لبنان القافلة الخامسة لصهاريج المازوت، الذي أحضره حزب الله من إيران..



ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للصهاريج المحمَّلة بالمازوت وهي تعبر الحدود اللبنانية - السورية.



ووصلت أول أمس الثلاثاء القافلة الرابعة، سبقتها الأسبوع الماضي، 3 قافلات من صهاريج المازوت الذي جلبه حزب الله من إيران، إلى الشعب اللبناني، بعد أن عبرت الحدود السورية في اتجاه الأراضي اللبنانية.



وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، النائب محمد رعد، الإثنين الفائت، إن قرار إدخال المحروقات الإيرانية إلى لبنان هو "وطني بامتياز"، مضيفاً أنّ "قرار الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، إدخالَ هذه المحروقات، كسرَ الحصار، وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم".



بدوره، قال مدير شركة الأمانة للمحروقات، أسامة عليق، للميادين، يوم الخميس الماضي، إنّه "يتم تفريغ المازوت الإيراني في خزانات الشركة في بيروت والجنوب والبقاع والشمال"، على أن تبدأ بتوزيع المازوت على مستحقيه "بحسب الأولويات التي حددها السيد نصر الله".



وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، حدّد الأسبوع الماضي موعداً لنقل المشتقات النفطية إلى البقاع اللبناني، كما رأى أن كل الرهانات التي شكّكت في تحقيق الوعد وأملت أن يستهدف الإسرائيليون البواخر، سقطت.



يُذكَر أنّ لبنان يشهد أزمة محروقات شلّت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه.